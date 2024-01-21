Раскрыта правда о приготовлении пищи дома: так ли это полезно

Исследование 2017 года показало, что люди, которые чаще ели домашнюю еду, лучше придерживались моделей здорового питания типа средиземноморской диеты и диеты DASH.

Ещё один важный фактор — размер порций в ресторане. Как правило, подают там больше, чем вы обычно себе накладываете.

В целом также готовить дома выходит дешевле ужинов в ресторане. Это подтверждает одна научная работа 2017 года. Учёные обнаружили, что частое посещение ресторанов связано с более высокими расходами на еду на душу населения, а также с более низким соблюдением диетических рекомендаций.

Наконец, частое питание вне дома может навредить вашему здоровью. Хоть это, возможно, и сэкономит время.

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