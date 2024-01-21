Фитнес и здоровье
Опубликовано 21 января 2024, 21:45
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Раскрыта правда о приготовлении пищи дома: так ли это полезно

В ресторанные блюда нередко добавляют много соли. Помимо этого, варианты питания вне дома зачастую содержат много жира и калорий. Однако в последнее время во многих ресторанах появились низкокалорийные, растительные или диетические меню. Значит ли это, что еда в них тоже стала такой же полезной, как домашняя?
Randall Beans

Randall Beans

Распространённое мнение, что домашняя еда полезнее, чем ресторанная, во многом верно. Дипломированный диетолог Бонни Тауб-Дикс отметила, что в домашней пище обычно содержится меньше натрия, калорий, вредных жиров по сравнению с ресторанной. Всё потому, что дома мы можем контролировать количество ингредиентов, которые мы используем. Да и в целом домашние рецепты по калорийности отличаются от ресторанных.

Помимо этого, когда вы готовите сами дома, то можете быть уверены в качестве и свежести ингредиентов. В ресторанах и кафе не всегда берутся самые свежие продукты для создания блюд.

10'000 HOURS

10'000 HOURS

Исследование 2017 года показало, что люди, которые чаще ели домашнюю еду, лучше придерживались моделей здорового питания типа средиземноморской диеты и диеты DASH.

Ещё один важный фактор — размер порций в ресторане. Как правило, подают там больше, чем вы обычно себе накладываете.

В целом также готовить дома выходит дешевле ужинов в ресторане. Это подтверждает одна научная работа 2017 года. Учёные обнаружили, что частое посещение ресторанов связано с более высокими расходами на еду на душу населения, а также с более низким соблюдением диетических рекомендаций.

Наконец, частое питание вне дома может навредить вашему здоровью. Хоть это, возможно, и сэкономит время.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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