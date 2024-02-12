Раскрыта правда о воде с лимоном: помогает ли она похудеть

Питьевая вода с лимоном - это отличный способ увлажнения организма. Также лимон может стать хорошим источником антиоксидантов, витамина С, небольшого количества магния, рибофлавина, витамина B6 и многого другого. При этом эксперты сходятся во мнении, что эта смесь поможет похудеть не всем.

Не существует ещё научных исследований, доказывающих, что лимонная вода превосходит простую в плане похудения. Употребление большего количества воды в целом связано с повышенным чувством сытости, снижением веса, более здоровым обменом веществ.

Исследования показали, что употребление большего количества воды связано с усилением расщепления жиров и снижением потребления пищи. Кроме того, в научной работе 2019 года говорится, что по мере увеличения потребления воды масса тела, масса жира в организме, окружность талии становятся меньше.

В ходе исследования 2021 года выяснилось, что у участников, которые выпивали 250 мл лимонного сока (около одной чашки), наблюдался более низкий скачок уровня сахара в крови после того, как они съели кусок хлеба, чем у людей, которые выпивали столько же чая или воды. Результаты этого же исследования показали, что лимонный сок увеличивает секрецию желудка и скорость его опорожнения, что может приводить к снижению веса.

Кроме того, в лимоне есть витамин С. В исследованиях на людях и мышах отмечается, что более высокое потребление витамина С связано с более низким риском возникновения метаболического синдрома. Этот синдром подразумевает увеличение окружности талии, уровня сахара в крови, артериального давления, триглицеридов и/или снижение уровня «хорошего» холестерина.

На сегодняшний день нет убедительных доказательств того, что вода с лимоном может в большей степени способствовать похудению, чем простая вода.

Если же вы хотите всё-таки попробовать воду с лимоном, то помните о следующих вещах. Высокая кислотность лимонов может разрушить зубную эмаль, если употреблять их слишком много. Чтобы свести к минимуму этот риск, пейте лимонную воду через соломинку, а затем не забудьте прополоскать рот простой водой. Кроме того, у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) или аналогичным заболеванием может ухудшиться проявление таких симптомов, как изжога или боль в груди.

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