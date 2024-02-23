Раскрыто количество шагов в день, которое снижает риск возникновения сердечной недостаточности

Приняли участие в новом исследовании почти 6000 американок в возрасте от 63 до 99 лет. Риск столкнуться с сердечной недостаточностью в среднем снижался на 12% и 16% соответственно при ежедневных занятиях лёгкой интенсивности по 70 минут и при ежедневных упражнениях умеренной и высокой интенсивности по 30 минут. Напротив, каждые 1,5 часа сидя были связаны с повышением вероятности развития сердечной недостаточности в среднем на 17%.

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