Фитнес и здоровье
Опубликовано 23 февраля 2024, 15:45
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Раскрыто количество шагов в день, которое снижает риск возникновения сердечной недостаточности

Научно доказано, что движение в целом полезно для нашего тела с возрастом. Но сколько конкретно нужно для этого проходить в день шагов?
Pixabay/CC0 Public Domain

Pixabay/CC0 Public Domain

Учёные из Университета Буффало выяснили, какое количество ежедневных шагов помогает защититься от развития сердечной недостаточности. В статье, опубликованной в журнале JAMA Cardiology, отмечается, что это в среднем 3600 шагов в сутки в нормальном темпе. За счёт этого риск возникновения сердечной недостаточности снижается на 26%.

News Medical

News Medical

Приняли участие в новом исследовании почти 6000 американок в возрасте от 63 до 99 лет. Риск столкнуться с сердечной недостаточностью в среднем снижался на 12% и 16% соответственно при ежедневных занятиях лёгкой интенсивности по 70 минут и при ежедневных упражнениях умеренной и высокой интенсивности по 30 минут. Напротив, каждые 1,5 часа сидя были связаны с повышением вероятности развития сердечной недостаточности в среднем на 17%.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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