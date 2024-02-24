Распространенные мифы о геморрое оказались развенчаны хирургом

Хотя длительное сидение может увеличить риск развития геморроя, он также может поражать спортсменов, особенно тяжелоатлетов. Это связано с тем, что напряжение при поднятии тяжестей повышает внутрибрюшное давление, что может привести к образованию геморроидальных узлов. Для профилактики заболевания важно менять положение тела во время работы, больше ходить пешком и подниматься по лестнице вместо лифта, рекомендует Буровский.

Еще один миф заключается в том, что основным симптомом геморроя является кровотечение при опорожнении кишечника. Специалист пояснил, что кровотечение может быть признаком других опасных для жизни заболеваний, поэтому при его появлении важно немедленно обратиться за медицинской помощью. Он также отметил, что геморрой одинаково часто встречается у мужчин и женщин.

В заключение проктолог предостерег от использования народных средств лечения геморроя, так как они могут усугубить воспаление, ослабить иммунную систему и повысить риск развития гнойных заболеваний.

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