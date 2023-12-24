Развенчание мифов: цвет света - не тот враг сна, о котором все думали
Ученые из Университета Базеля и Технического университета Мюнхена опровергают широко распространенное мнение о том, что цвет света существенно влияет на сон. Хотя предыдущие исследования на мышах предполагали, что желтоватый свет может влиять на внутренние часы сильнее, чем голубоватый, исследование, ориентированное на человека, не нашло существенных доказательств в пользу этого утверждения.
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Команда исследователей подвергала добровольцев контролируемому воздействию голубоватого, желтоватого и белого света, направленного на определенные колбочки в сетчатке, при этом стимуляция светочувствительных ганглиозных клеток оставалась постоянной. В отличие от исследований на мышах, цветовая вариативность не сыграла существенной роли в изменении внутренних часов и режима сна у людей.
Исследование подчеркивает доминирующее влияние светочувствительных ганглиозных клеток на ритм сна и бодрствования, развенчивая миф о том, что цвет света является главным нарушителем сна. Результаты исследования подчеркивают важность учета воздействия на эти клетки при разработке световых решений, преуменьшая роль цвета в влиянии на качество сна.
Поскольку мы живем в эпоху цифровых технологий, заполненных экранами, исследование также ставит под сомнение необходимость ночных режимов смартфонов, предполагая, что эффективным может быть уменьшение доли коротковолнового света, а корректировка цвета является побочным продуктом, которого можно избежать.
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