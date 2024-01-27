Развитие человеческого эмбриона стало возможным из-за древних вирусов

Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показало, что эндогенный ретровирус MERVL играет важнейшую роль в регулировании развития плюрипотентных клеток, которые могут стать любым типом клеток в организме. В частности, белок вируса MERVL, MERVL-gag, модулирует активность гена под названием URI, который отвечает за запуск процесса разделения эмбриона из двух клеток на четыре.

«Это совершенно новая роль эндогенных ретровирусов», — говорит старший автор работы доктор Набиль Джоудер. «Мы всегда думали, что они просто попутчики в нашем геноме, но теперь мы знаем, что они могут выполнять важные, даже основные функции».

Исследователи полагают, что вирус MERVL мог использовать ген URI для обеспечения своего выживания. Предотвращая действие URI на ранних стадиях развития, MERVL-gag позволяет эмбриону продолжать развиваться, давая вирусу больше времени для репликации и распространения.

Это открытие имеет далеко идущие последствия для нашего понимания развития человека и роли вирусов в эволюции. Оно также позволяет предположить, что другие эндогенные ретровирусы могут играть важную роль в биологии человека.

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