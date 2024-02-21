Регулярные тренировки оказались полезнее для женщин, а не для мужчин

В рамках исследования эксперты учитывали упражнения умеренной либо высокой интенсивности. Это бодрая ходьба, занятия на велотренажёре, прыжки, силовые тренировки (в том числе с отягощением).

Оказалось, что у представителей обоих полов, которые регулярно тренировались в свободное время, вероятность смерти от всех причин была на 24% (женщины) и 15% (мужчины), чем у тех, кто не занимался спортом.

Также учёные обнаружили, что 300 минут, то есть пять часов тренировок умеренной или высокой интенсивности в неделю, снижали вероятность смерти от всех причин у мужчин на 18%. Женщины добивались такой же пользы для здоровья, когда упражнялись всего 140 минут в неделю. Если же они занимались спортом пять часов в неделю, то риск смерти у них снижался на 24%. Схожие результаты, которые зависели от пола, наблюдались в отношении вероятности смерти от болезней сердца.

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