Регулярные тренировки оказались полезнее для женщин, а не для мужчин

Специалисты из нескольких американских медицинских центров и клиники при Университете Цинхуа решили выяснить, почему женщины обычно отстают от мужчин по уровню физической активности. При этом результаты исследования, опубликованные в Journal of the American College of Cardiology (JACC), показали, что это вовсе не так.

В рамках исследования учёные провели анализ данных более 400 тысяч взрослых американцев за период с 1997 по 2019 год. 55% участников при этом составляли женщины.