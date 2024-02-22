Регулятор США раскритиковал технологию измерения сахара в крови смарт-часов

«Ни одни смарт-часы или смарт-кольцо, представленные в настоящее время на рынке, не могут точно измерить уровень сахара в крови без забора крови», — подчеркнули в FDA, призвав потребителей избегать этих непроверенных устройств.

Хотя привлекательность безболезненного мониторинга уровня глюкозы неоспорима, особенно для лечения диабета, использование непроверенных устройств может привести к пропуску или неправильной интерпретации показаний, что может поставить под угрозу ваше здоровье.

Популярные носимые устройства, такие как Apple Watch и Oura Ring, в настоящее время ориентированы на такие данные, как частота сердечных сокращений и сон, и даже могут интегрироваться с одобренными FDA системами непрерывного мониторинга глюкозы, для которых требуется крошечный датчик, вводимый под кожу.

Мечта о действительно неинвазивном мониторинге уровня сахара в крови по-прежнему находится в процессе реализации, и такие технологические гиганты, как Apple и Samsung, по сообщениям, вкладывают в нее свои ресурсы.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.