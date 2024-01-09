Решили придерживаться здорового образа жизни? Помните об этих трёх правилах
Пожалуй, это знакомо каждому. С нового года вы решили придерживаться здорового образа жизни, забили свой холодильник фруктами и овощами, выбросили обработанные продукты. Но однажды утром вы выходите из дома и чувствуете аромат свежих пончиков. Что в этом случае поможет не поддаться искушению?
Healthier Steps
Согласно результатам многолетних исследований, лучший способ противостоять нездоровому выбору - думать о долгосрочных его последствиях. К примеру, вы можете вспомнить, что употребление большого количества добавленного сахара (который есть в пончиках) может привести к диабету и ожирению. Правда, всё же люди склонны понижать для себя значимость этих последствий.
Вот три подхода, которые помогут вам придерживаться здоровых привычек.
Думайте о краткосрочной перспективе. Этот подход был протестирован в ходе семи исследований с участием более 4 тысяч человек. В рамках одного из этих исследований студенты вузов должны были прочитать о краткосрочных или долгосрочных последствиях употребления энергетиков, а затем выбрать энергетический напиток или другой приз. Те, кто читал о краткосрочных последствиях, на 25% реже выбирали энергетический напиток, чем люди, которые читали о последствиях в долгосрочной перспективе.
Сосредоточьтесь на удовольствии от здоровых блюд. В ходе одного исследования выяснилось, что если человек будет сосредотачиваться на вкусе продуктов, а не на их пользе, то он станет чаще есть эти продукты. Это было обнаружено, когда учащимся с пяти университетских столовых давали продукты питания, на этикетках которых были указаны их польза либо вкус.
Вознаграждайте себя. Исследование, проведённое профессором маркетинга Мариссой Шариф вместе с Кейтлин Вулли, доцентом кафедры маркетинга Корнелльского университета, доказало, что небольшие регулярные вознаграждения более эффективны для формирования долгосрочных здоровых привычек (занятия спортом, использование зубной нити), чем значительные и нерегулярные (случайные) вознаграждения. Но есть один нюанс: если дать себе награду слишком рано, то это может иметь неприятные последствия. Вознаграждения наиболее эффективны, когда людям сначала приходится работать, чтобы их получить. После этого они становятся уже регулярными.
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