Решили придерживаться здорового образа жизни? Помните об этих трёх правилах

Согласно результатам многолетних исследований, лучший способ противостоять нездоровому выбору - думать о долгосрочных его последствиях. К примеру, вы можете вспомнить, что употребление большого количества добавленного сахара (который есть в пончиках) может привести к диабету и ожирению. Правда, всё же люди склонны понижать для себя значимость этих последствий.

Вот три подхода, которые помогут вам придерживаться здоровых привычек.

Думайте о краткосрочной перспективе. Этот подход был протестирован в ходе семи исследований с участием более 4 тысяч человек. В рамках одного из этих исследований студенты вузов должны были прочитать о краткосрочных или долгосрочных последствиях употребления энергетиков, а затем выбрать энергетический напиток или другой приз. Те, кто читал о краткосрочных последствиях, на 25% реже выбирали энергетический напиток, чем люди, которые читали о последствиях в долгосрочной перспективе.