Семь лучших напитков и продуктов для чувствительного желудка

Кимчи (и другие ферментированные продукты). По данным Медицинской школы Массачусетского университета в Чане, ферментированные продукты — хороший источник пробиотиков (полезных микробов, которые сдерживают вредные бактерии). Особенно рекомендуется употреблять ферментированные продукты тем, у кого проблемы с пищеварением.

Травяные чаи. Хорошо всегда под рукой иметь мятный или имбирный чай. Они помогут избежать обезвоживания, уменьшат тошноту.

Груши. Одна груша среднего размера — отличный источник клетчатки. Также финики, чернослив, груши облегчают опорожнение кишечника при запорах. Результаты исследования, опубликованного в 2017 году, показали, что потребление яблок и груш связано со снижением риска диабета 2 типа на 18%.