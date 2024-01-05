Семь лучших напитков и продуктов для чувствительного желудка
Чувствительность желудка может быть связана с множеством проблем со здоровьем. В том числе с синдромом раздражённого кишечника, болезнью Крона, целиакией, аллергией, непереносимостью определённых продуктов.
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Кимчи (и другие ферментированные продукты). По данным Медицинской школы Массачусетского университета в Чане, ферментированные продукты — хороший источник пробиотиков (полезных микробов, которые сдерживают вредные бактерии). Особенно рекомендуется употреблять ферментированные продукты тем, у кого проблемы с пищеварением.
Травяные чаи. Хорошо всегда под рукой иметь мятный или имбирный чай. Они помогут избежать обезвоживания, уменьшат тошноту.
Груши. Одна груша среднего размера — отличный источник клетчатки. Также финики, чернослив, груши облегчают опорожнение кишечника при запорах. Результаты исследования, опубликованного в 2017 году, показали, что потребление яблок и груш связано со снижением риска диабета 2 типа на 18%.
Кефир. Этот напиток содержит около 12 активных пробиотических штаммов, которые помогают в работе кишечника. Есть у кефира и другие преимущества для здоровья: наличие в нём кальция, белка, витаминов группы В.
Овощи на пару. Лучше всего взять для этого кабачки и баклажаны.
Костный бульон. В ходе одного исследования выяснилось, что потребление костного бульона уменьшает симптомы язвенного колита (воспаления слизистой оболочки толстой кишки). Также благодаря коллагену в составе этого бульона можно восстановить слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, улучшить эластичность кожи и здоровье суставов.
Бананы. Их рекомендуется есть, поскольку они хорошо перевариваются, считаются пребиотическими продуктами, содержат калий, витамин С, В6 и магний.
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