Семь неожиданных привычек, которые вредят вашему телу

Слишком много времени уделять изолирующим упражнениям. Например, это сгибание рук на бицепс, разгибание ног. Если не сочетать такие тренировки со сложными упражнениями, то можно столкнуться с мышечным дисбалансом, отсутствием функциональной силы. Со временем такой дисбаланс может привести к проблемам с осанкой и увеличить риск получения травм во время повседневной деятельности.

Лёгкое обезвоживание. Обычно оно заметно не сразу. Однако в любом случае пить достаточное количество воды во время тренировки важно. Из-за лёгкого хронического обезвоживания у вас может уменьшиться сила и выносливость, а со временем вы столкнётесь с камнями в почках и с повреждением почек.

Слишком долго растягиваться перед поднятием тяжестей. Чрезмерная растяжка временно уменьшит мышечную силу и стабильность суставов. Это может привести к травме.