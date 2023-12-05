Семь пищевых добавок, укрепляющих иммунитет
Один из способов поддерживать иммунитет в отличной форме - это приём различных пищевых добавок. Вот на какие конкретно из них вам стоит обратить внимание.
Ancient Nutrition
Витамин D. Научные исследования показывают, что люди с низким уровнем этого витамина болеют чаще, и особенно респираторными инфекциями. В холодные месяцы обычно в организме снижается количество витамина D.
Пробиотики. Исследования 2021 года доказали, что 70-80% иммунных клеток расположены в кишечнике. Ким Кулп, эксперт по здоровью кишечника и партнёр Pendulum Therapeutics, порекомендовал штамм Akkermansia muciniphila для повышения иммунитета.
Липосомальный витамин С. Некоторые исследования показывают, что липосомальный витамин С усваивается лучше, чем другие его разновидности.
Молозиво. В его состав входит множество иммуноглобулинов, которые помогают укрепить иммунную систему, борются с бактериями и вирусами. Но перед приёмом этой добавки проконсультируйтесь с врачом.
Адаптогенные грибы. Адаптогены - любые травы или грибы, которые помогут вашему организму справляться со стрессом.
Цинк. Согласно исследованию 2016 года, низкий уровень цинка увеличивает риск воспаления, а высокий поддерживает работу клеток иммунной системы. Максимальная доза этого вещества - 40 мг в день.
Мультивитамины, направленные на поддержание иммунитета. Некоторые такие добавки содержат витамин D, C, цинк и пр.
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