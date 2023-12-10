Семь причин, почему люди изменяют в отношениях

Отсутствие сексуального удовлетворения. В одном исследовании, опубликованном в 2021 году, отмечается, что люди называли в качестве одной из причин своей измены именно эту. То есть отсутствие удовлетворения в отношениях, особенно сексуального. Более низкая удовлетворённость отношениями повышала вероятность измены и наоборот. По словам доктора философии, терапевта по сексу и отношениям из Лос-Анджелеса Тэмми Нельсон, важно обсуждать с партнёром сексуальную жизнь.

Скука. Решение этой проблемы - в поддержании искры благодаря планированию регулярных свиданий (чем интереснее, тем лучше), совместным путешествиям, чему-то новому в спальне.

Наличие возможности изменить. Другими словами, это когда человек просто оказался не в то время не в том месте.