Семь причин, почему люди изменяют в отношениях
Даже при наличии счастливых отношений человек может изменить. По мнению лицензированного терапевта Кендры Капальбо, любой способен на измену и причины у этого могут быть разные.
French Anderson
Отсутствие сексуального удовлетворения. В одном исследовании, опубликованном в 2021 году, отмечается, что люди называли в качестве одной из причин своей измены именно эту. То есть отсутствие удовлетворения в отношениях, особенно сексуального. Более низкая удовлетворённость отношениями повышала вероятность измены и наоборот. По словам доктора философии, терапевта по сексу и отношениям из Лос-Анджелеса Тэмми Нельсон, важно обсуждать с партнёром сексуальную жизнь.
Скука. Решение этой проблемы - в поддержании искры благодаря планированию регулярных свиданий (чем интереснее, тем лучше), совместным путешествиям, чему-то новому в спальне.
Наличие возможности изменить. Другими словами, это когда человек просто оказался не в то время не в том месте.
Чувство пренебрежения. Результаты исследования 2020 года показали, что чем больше люди чувствовали себя брошенными, тем о большей близости с другими партнёрами они сообщали. Это выражалось в таких вещах, как публичное проявление привязанности, более высокий риск признания в любви человеку, с которым они изменили, а также более длительное поддержание с ним отношений.
Гнев. В ходе одного исследования выяснилось, что гнев был одной из четырёх основных мотиваций измены.
Злоупотребление алкоголем. Это может привести к поступку, о котором позже человек пожалеет.
Низкая самооценка. В некоторых случаях измена может быть связана со стремлением поднять самооценку.
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