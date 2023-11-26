Семь причин, почему никогда нельзя пропускать приёмы пищи
Часто говорят, что голодание помогает похудеть. Однако иногда этот метод приносит здоровью больше вреда, чем пользы.
Hunter College New York City Food Policy Center
Эшли Тош, специалист в области питания из Prepped Pots, в беседе с Express.co.uk сказала, что некоторые люди даже не подозревают, что часто пропуск приёма пищи приводит к набору веса, а не к похудению.
Когда тело переходит в режим голодания, при употреблении пищи организм с большей вероятностью все эти калории будет откладывать в виде жира. Также увеличивается риск переедания во время следующих приёмов пищи.
Эксперт перечислила семь факторов, из-за которых отказ от одного из приёма пищи навредит вашему здоровью.
Медленный обмен веществ. Если вы не едите долгое время, то тело переходит в режим голодания. В этом режиме организм пытается сохранить энергию при помощи замедления метаболизма. То есть во время приёма пищи тело с большей вероятностью будет сохранять калории, а не сжигать их.
Низкий уровень сахара в крови. Это может привести затем к усталости, головокружению. Также при недостатке глюкозы мозг работает не так эффективно, что способствует возникновению проблем с концентрацией внимания, а также большей склонности к раздражительности.
Более высокий риск переедания. Пропуск приёма пищи может позже вызвать сильный голод. В результате вам сильнее захочется съесть что-нибудь с большим количеством углеводов и сахара.
Недостаток питательных веществ. Самые распространённые признаки дефицита питательных веществ - сильное выпадение волос, усталость, боль в костях, нерегулярное сердцебиение, проблемы со здоровьем полости рта. Также это может привести к более серьёзным осложнениям для здоровья вроде анемии.
Нарушение функционирования гормонов голода. Если вы игнорируете сигналы организма о голоде, то тело снизит выработку гормонов, подавляющих аппетит. Из-за этого вам будет сложнее понять, когда вы уже наелись.
Проблемы с пищеварением. Из-за стрессовой реакции организма при длительных перерывах между приёмами пищи могут возникнуть раздражение пищеварительной системы, диарея, боли в желудке, тошнота, запор.
Проблемы с психикой. Постоянный пропуск приёмов пищи способствует тому, что тело начинает вырабатывать больше кортизола (гормона стресса). В результате вы с большей вероятностью столкнётесь с перепадами настроения, беспокойством, депрессией.
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