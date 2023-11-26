Семь причин, почему никогда нельзя пропускать приёмы пищи

Эксперт перечислила семь факторов, из-за которых отказ от одного из приёма пищи навредит вашему здоровью.

Медленный обмен веществ. Если вы не едите долгое время, то тело переходит в режим голодания. В этом режиме организм пытается сохранить энергию при помощи замедления метаболизма. То есть во время приёма пищи тело с большей вероятностью будет сохранять калории, а не сжигать их.

Низкий уровень сахара в крови. Это может привести затем к усталости, головокружению. Также при недостатке глюкозы мозг работает не так эффективно, что способствует возникновению проблем с концентрацией внимания, а также большей склонности к раздражительности.

Более высокий риск переедания. Пропуск приёма пищи может позже вызвать сильный голод. В результате вам сильнее захочется съесть что-нибудь с большим количеством углеводов и сахара.

Недостаток питательных веществ. Самые распространённые признаки дефицита питательных веществ - сильное выпадение волос, усталость, боль в костях, нерегулярное сердцебиение, проблемы со здоровьем полости рта. Также это может привести к более серьёзным осложнениям для здоровья вроде анемии.

Нарушение функционирования гормонов голода. Если вы игнорируете сигналы организма о голоде, то тело снизит выработку гормонов, подавляющих аппетит. Из-за этого вам будет сложнее понять, когда вы уже наелись.

Проблемы с пищеварением. Из-за стрессовой реакции организма при длительных перерывах между приёмами пищи могут возникнуть раздражение пищеварительной системы, диарея, боли в желудке, тошнота, запор.

Проблемы с психикой. Постоянный пропуск приёмов пищи способствует тому, что тело начинает вырабатывать больше кортизола (гормона стресса). В результате вы с большей вероятностью столкнётесь с перепадами настроения, беспокойством, депрессией.

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