Семь признаков, что вы едите слишком много сахара

Набирается вес. При регулярном употреблении большого количества сахара вы можете заметить, что потолстели. Важно понимать, что добавленный сахар - это пустые калории. То есть он не обеспечивает организм питательными веществами.

Хроническая боль. Слишком много сахара и жиров приводят к усилению хронической боли у людей с остеоартритом. Кроме того, другое исследование показало, что сахар может способствовать возникновению хронической боли.

Постоянное чувство голода и неудовлетворённости. Большое количество сахара может повлиять на уровень гормона лептина. Снижение уровня этого вещества приводит обычно к усилению голода и аппетита.

Повышение кровяного давления. Исследование, результаты которого были опубликованы в журнале Nutrients, показало, что существует сильная связь между увеличением потребления добавленного сахара и более высоким артериальным давлением у людей в возрасте 65-80 лет.

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