Семь способов похудеть на 2 кг за месяц

Выбирайте блюда и закуски, богатые белком. Белок питает организм и сдерживает чувство голода. Если вам будет не хватать этого элемента, вы можете переедать в течение дня.

Сочетайте дефицит калорий с осознанным питанием. Это поможет вам научиться правильно питаться.

Сделайте свой прогресс в спорте постепенным. Найдите для этого программу упражнений, которая будет соответствовать вашему образу жизни.