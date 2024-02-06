Фитнес и здоровье
Опубликовано 06 февраля 2024, 01:30
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Семейные терапевты перечислили вещи, которые разрушают брак

Семьи рушатся не только из-за измен или лжи. Есть и другие модели поведения, которые приводят со временем к разводу.
Experian

Experian

Отсутствие друзей вне брака. Невозможно сделать так, чтобы партнёр удовлетворял абсолютно все потребности в социализации. Поэтому встречайтесь со своими друзьями отдельно от супруга. У вас обязательно должны быть те, кому вы доверяете, вне отношений.

Недооценка потребности в прикосновениях. В отношениях важную роль играет ежедневное сексуальное либо эротическое взаимодействие партнёров друг с другом. Если вы вместе уже долго, то напоминайте своему супругу, что всё ещё желаете его.

Дурное влияние друзей. Вас должно насторожить, если ваши друзья с вами наедине жалуются на вашего партнёра или если они с ним флиртуют, пристают к нему, когда вас нет рядом.

Depositphotos.com / fizkes

Depositphotos.com / fizkes

Отсутствие помощи супругу по дому. Исследование 2015 года показало, что те пары, которые не делили домашние обязанности, меньше были удовлетворены отношениями и реже занимались сексом.

Нет разговоров об отношениях. Задавайте вопросы типа «Что я могу для тебя сделать?», «В чём мы преуспели как пара сегодня?» и т. п. Семейный терапевт посоветовала парам раз в неделю собираться для такого разговора об отношениях.

Ощущение, что вы не супруги, а соседи. Чтобы решить эту проблему, необходимо совместно со второй половинкой начать делать что-то вместе. Это может быть выезд на природу в выходные, ремонт дома, обучение веганским блюдам и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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