Шесть факторов, которые вызывают чувствительность к кофеину

Существуют разные уровни чувствительности к кофеину. По данным Caffeine Informer, примерно 10% населения считаются гипочувствительными к кофеину. То есть они без проблем могут переносить более высокие дозы этого вещества. В свою очередь, люди с повышенной чувствительностью к кофеину сталкиваются с побочными эффектами даже при употреблении мизерных доз кофеина.

Признаки высокой чувствительности к кофеину или его непереносимости включают ощущение, будто вы выпили много кофе, спустя несколько глотков, бессонницу, учащённое сердцебиение, головную боль, дрожь, беспокойство.