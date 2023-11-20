Шесть лучших напитков, укрепляющих иммунитет

Вода. Организм человек состоит на 60-70% из воды. Кроме того, когда тело обезвожено, это может способствовать росту бактерий и вирусов. Поэтому важно пить достаточное количество воды ежедневно.

Зелёный чай. Он богат флавоноидами, которые обеспечивают пользу для здоровья. Они снижают вероятность развития болезней сердца, некоторых видов рака, борются с системным воспалением.

Кефир. Этот напиток содержит пробиотики, которые помогают поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта. Также в обзорной статье, опубликованной в журнале Nutrients, отмечается, что кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими и многими другими полезными для здоровья свойствами.