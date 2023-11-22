Шесть лучших способов сделать тело стройнее прямо сейчас
Тренер Саша Миховилович отмечает, что при похудении важно учитывать принципы термодинамики. Другими словами, когда вы потребляете калорий больше, чем расходуете, то энергия сохраняется, а когда наоборот, то теряется. И об этом нужно помнить.
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Вот шесть лучших способов, благодаря которым вы получите стройное тело.
Кардио. Исследования показывают, что при регулярном выполнении таких упражнений вы сможете безопасно и эффективно снизить вес. Связано это с тем, что тело начнёт сжигать больше калорий в течение дня.
Силовые тренировки. Эти тренировки наращивают мышечную массу и ускоряют метаболизм. Всё потому, что организму требуется больше энергии для поддержания мышц.
Увлажнение. При обезвоживании организм в любом случае будет работать не так эффективно.
Соблюдение противовоспалительной диеты. Она включает цельные продукты с противовоспалительными свойствами и ограничивает потребление обработанных продуктов и напитков. Это может способствовать формированию здорового микробиома кишечника, замедлению пищеварения. Среди противовоспалительных продуктов можно выделить оливковое масло, чернику, клубнику, апельсины, вишню, помидоры, листовую зелень (капусту, шпинат, листовая капуста и т. д.), грецкие орехи, миндаль и жирную рыбу.
Сон и восстановление в приоритете. Все приведённые выше советы будут бесполезны без этого пункта. Сон - важный компонент восстановления мышц. Старайтесь придерживаться постоянного графика сна, убедитесь, что у вас в спальне тихо, темно, прохладно.
Последовательность. Думайте о похудении в долгосрочной перспективе. Начинайте с малого и постепенно наращивайте мышечную массу, обратитесь за помощью к специалистам (к тренеру или диетологу), выбирайте тренировки, которые вам действительно нравятся.
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