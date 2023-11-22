Шесть лучших способов сделать тело стройнее прямо сейчас

Вот шесть лучших способов, благодаря которым вы получите стройное тело.

Кардио. Исследования показывают, что при регулярном выполнении таких упражнений вы сможете безопасно и эффективно снизить вес. Связано это с тем, что тело начнёт сжигать больше калорий в течение дня.

Силовые тренировки. Эти тренировки наращивают мышечную массу и ускоряют метаболизм. Всё потому, что организму требуется больше энергии для поддержания мышц.

Увлажнение. При обезвоживании организм в любом случае будет работать не так эффективно.