Шесть питательных продуктов, которые помогут при депрессии
Плохое питание играет важную роль в развитии депрессии у человека. И чем более сбалансированным будет его рацион, тем лучше станет работать мозг. Исследования показывают, что диета, содержащая много фруктов и овощей, связана с меньшей вероятностью развития симптомов депрессии.
May Simpkin
Вот какие продукты помогут вам поднять настроение, если у вас уже диагностировали депрессию.
Рыба. Научно доказано, что недостаток витамина D связан с депрессией. Такая рыба, как форель, тунец, лосось и скумбрия, содержит особенно много этого вещества и жирных кислот омега-3. Регулярное употребление продуктов, богатых омега-3, облегчает депрессию у людей, которым не хватает этих соединений.
Нежирная белковая пища. В ходе одного исследования почти 18 тысяч взрослых американцев выяснилось, что потребление белка снижает риск возникновения депрессии. Также эти продукты содержат много витамина B12, а витамины группы В положительно влияют на работу мозга и на психическое здоровье.
Тёмная листовая зелень. Систематический обзор 12 исследований показал, что у людей с депрессией часто встречается низкий уровень магния.
Зелёный чай. Некоторые исследования показывают, что он может улучшить настроение за счёт аминокислоты L-теанин. Известно, что это вещество благотворно влияет на работу головного мозга.
Орехи и семена. Частично их положительное влияние на здоровье связано с L-триптофаном. Это незаменимая аминокислота, необходимая организму для выработки серотонина — химического вещества, которое играет ключевую роль при депрессии.
"Древние зёрна". Это полба, ячмень, киноа и гречка. Они содержат сложные углеводы и имеют низкий гликемический индекс. Одно исследование продемонстрировало, что участники, которые придерживались диеты, включающей продукты с высоким гликемическим индексом, с большей вероятностью в дальнейшем сталкивались с депрессивным настроением, чем те, кто ел продукты с низким гликемическим индексом.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.