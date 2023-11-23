Шесть причин, почему стресс приводит к увеличению веса

Нарушение режима сна. Из-за стресса или беспокойства у человека нередко возникают проблемы со сном. При отсутствии сна гормоны голода начинают работать не так, как нужно. Это влияет на обмен веществ и ваш выбор продуктов питания.

«Заедание» эмоций. Для борьбы со стрессом люди часто идут к холодильнику. И выбирают они при этом нездоровую еду: пиццу, макароны, куриные палочки.

Повышенный уровень кортизола. Исследования показывают, что этот гормон стресса может замедлять обмен веществ, способствовать накоплению жира.