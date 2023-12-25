Шесть признаков, что вы отравились алкоголем
Врач рассказал, какие симптомы после употребления алкоголя требуют срочной медицинской помощи.
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Как правило, люди в праздники пьют больше алкоголя, чем обычно. Доктор Раду Иосуб, психиатр-консультант в больнице Priory Hospital в Бристоле, объяснил, как распознать отравление спиртными напитками.
Дело в том, что алкогольное отравление может быть смертельным. И вот на какие симптомы вам обязательно нужно обращать внимание после употребления спиртного.
Путаница сознания и дезориентация. Это первые признаки того, что вы перепили. Также у человека становится невнятной речь.
Рвота. Вас может начать тошнить или рвать.
Гипотермия или гипервентиляция. Другими словами, отравление алкоголем приводит к падению температуры тела, учащённому и поверхностному дыханию.
Потеря сознания. Чем больше вы выпили, тем выше вероятность потери сознания и реакции.
Судороги. В тяжёлых случаях из-за воздействия алкоголя на мозг могут возникнуть судороги.
Медленное или нерегулярное дыхание. Более того, вы можете даже перестать дышать.
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