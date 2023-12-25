Шесть признаков, что вы отравились алкоголем

Как правило, люди в праздники пьют больше алкоголя, чем обычно. Доктор Раду Иосуб, психиатр-консультант в больнице Priory Hospital в Бристоле, объяснил, как распознать отравление спиртными напитками.

Дело в том, что алкогольное отравление может быть смертельным. И вот на какие симптомы вам обязательно нужно обращать внимание после употребления спиртного.

Путаница сознания и дезориентация. Это первые признаки того, что вы перепили. Также у человека становится невнятной речь.

Рвота. Вас может начать тошнить или рвать.

Гипотермия или гипервентиляция. Другими словами, отравление алкоголем приводит к падению температуры тела, учащённому и поверхностному дыханию.