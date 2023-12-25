Фитнес и здоровье
01:30, 25 декабря 2023
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Шесть признаков, что вы отравились алкоголем

Врач рассказал, какие симптомы после употребления алкоголя требуют срочной медицинской помощи.

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Как правило, люди в праздники пьют больше алкоголя, чем обычно. Доктор Раду Иосуб, психиатр-консультант в больнице Priory Hospital в Бристоле, объяснил, как распознать отравление спиртными напитками.

Дело в том, что алкогольное отравление может быть смертельным. И вот на какие симптомы вам обязательно нужно обращать внимание после употребления спиртного.

Путаница сознания и дезориентация. Это первые признаки того, что вы перепили. Также у человека становится невнятной речь.

Рвота. Вас может начать тошнить или рвать.

Гипотермия или гипервентиляция. Другими словами, отравление алкоголем приводит к падению температуры тела, учащённому и поверхностному дыханию.

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Потеря сознания. Чем больше вы выпили, тем выше вероятность потери сознания и реакции.

Судороги. В тяжёлых случаях из-за воздействия алкоголя на мозг могут возникнуть судороги.

Медленное или нерегулярное дыхание. Более того, вы можете даже перестать дышать.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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