Шесть продуктов, из которых вы получите витамин D осенью и зимой

Жирная рыба. Лосось, сардины, скумбрия, тунец - то, что вам даст витамин D. Также в этой рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые отличаются противовоспалительным действием, полезны для сердца и мозга.

Красное мясо. В том числе говядина, свинина, баранина. Но употреблять этот вид мяса рекомендуется в умеренных количествах из-за того, что в нём много холестерина и насыщенных жиров.

Яичные желтки. Они идеальны для повышения уровня витамина D в организме.