Фитнес и здоровье
02:15, 31 октября 2023
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Шесть продуктов, из которых вы получите витамин D осенью и зимой

В Англии рекомендуют всем взрослым и детям старше одного года принимать добавку витамина D в зимние и осенние месяцы. Но получить этот витамин можно и из определённых продуктов.

Maria Kozyr

Maria Kozyr

Жирная рыба. Лосось, сардины, скумбрия, тунец - то, что вам даст витамин D. Также в этой рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, которые отличаются противовоспалительным действием, полезны для сердца и мозга.

Красное мясо. В том числе говядина, свинина, баранина. Но употреблять этот вид мяса рекомендуется в умеренных количествах из-за того, что в нём много холестерина и насыщенных жиров.

Яичные желтки. Они идеальны для повышения уровня витамина D в организме.

Andrew Ridley

Andrew Ridley

Рыбий жир. Рекомендуемая суточная доза витамина D - одна чайная ложка.

Грибы. В грибах вроде шиитаке присутствует витамин D.

Обогащённые продукты. Иногда витамин D добавляют в овсянку, сухие завтраки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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