Шесть ягод на завтрак, которые защитят от болезней сердца
Один из способов предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний — правильное питание. Британский кардиологический фонд рекомендует, например, придерживаться сбалансированной диеты. Она включает множество фруктов, овощей, углеводов, полезных жиров, белков, молочных продуктов.
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Керри Бисон, диетолог из Prep Kitchen, посоветовала для укрепления сердца есть больше ягод. По её словам, черника, малина, ежевика, ягоды асаи, клюква и ягоды годжи - лучшие продукты для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Причём их можно есть даже в консервированном или сушёном виде либо покупать замороженными.
Ягоды богаты антиоксидантами антоцианами. Доказано, что эти вещества уменьшают воспаление, снижают уровень холестерина и кровяное давление, борются с негативными последствиями окислительного стресса.
Также в ходе одного исследования 2021 года, опубликованного в журнале Frontiers in Nutrition, выяснилось, что регулярное употребление ягод, богатых антоцианами, может защитить от болезней сердца.
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