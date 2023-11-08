Сколько белка нужно есть пожилым и людям среднего возраста

Также есть научные доказательства того, что более высокое потребление белка у людей старше 70 лет (до 0,94-1,3 г на 1 кг массы тела в день) может уменьшить проявление саркопении (возрастного снижения мышечной массы). Однако это должно сопровождаться увеличением количества упражнений с отягощениями.

Что касается среднего возраста, то пока было проведено довольно мало исследований, связанных с потреблением белка женщинами среднего возраста. Одно крупное исследование 2017 года показало, что более высокое потребление растительного белка приводит к тому, что ранняя менопауза встречается у женщин среднего возраста реже.

Благодаря увеличению потребления белка можно усилить чувство сытости после приёма пищи. В исследованиях люди в день получали примерно 1-1,6 г белка на 1 кг массы тела, но в этих исследования участвовали добровольцы всех возрастов и обоих полов.

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