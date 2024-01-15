Сколько дней на самом деле нужно для закрепления привычки

Оказалось, что в среднем на установление нового режима тренировок может уйти до шести месяцев. Правда, сотрудникам больниц потребовалось всего несколько недель.

Тем не менее в целом не существует универсальных временных рамок для формирования привычек. Исследование показало, что количество времени, которое потребуется человеку, скорее зависит от него самого, от типа привычки и от его окружения. По словам Эрнесто Лира де ла Роса, доктора философии, психолога, некоторые люди могут закрепить новую привычку менее чем за месяц, а другим может для этого потребоваться до трёх или шести месяцев.

Также важными факторами при формировании привычки являются её сложность и её полезность для человека. А если привычка не будет связана с вознаграждением, то человеку будет тяжело придерживаться её постоянно. Важную роль играют и окружение человека (наличие или отсутствие поддержки), его личная мотивация, последовательность.