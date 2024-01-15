Сколько дней на самом деле нужно для закрепления привычки
Считается, что для формирования новой привычки нужен 21 день. Но на самом деле это не так. Согласно новым данным, опубликованным в 2024 году в Трудах Национальной академии наук (PNAS), не существует каких-то временных рамок, связанных с формированием привычек.
Indian Institute of Information Technology
Учёные недавно обнаружили, что скорость формирования привычек у человека в действительности зависит от большого количества факторов. В том числе от поведения.
В ходе нового исследования специалисты собрали информацию о более чем 30 000 человек, которые ходили в спортзал, и о 3 000 работниках больницы, которые мыли руки во время больничных смен. Далее они использовали метод машинного обучения, чтобы определить, сколько времени людям нужно для того, чтобы их привычка закрепилась.
Оказалось, что в среднем на установление нового режима тренировок может уйти до шести месяцев. Правда, сотрудникам больниц потребовалось всего несколько недель.
Тем не менее в целом не существует универсальных временных рамок для формирования привычек. Исследование показало, что количество времени, которое потребуется человеку, скорее зависит от него самого, от типа привычки и от его окружения. По словам Эрнесто Лира де ла Роса, доктора философии, психолога, некоторые люди могут закрепить новую привычку менее чем за месяц, а другим может для этого потребоваться до трёх или шести месяцев.
Также важными факторами при формировании привычки являются её сложность и её полезность для человека. А если привычка не будет связана с вознаграждением, то человеку будет тяжело придерживаться её постоянно. Важную роль играют и окружение человека (наличие или отсутствие поддержки), его личная мотивация, последовательность.