Сколько овсянки нужно есть, чтобы получить от неё пользу для здоровья

Лучший способ действительно ощутить пользу от овсянки - это съедать каждый день одну чашку варёной овсянки либо полчашки сырой. Так, из одной чашки этого продукта вы получите 4 г клетчатки, а также полезные дозы тиамина, фосфора и магния.

Кроме того, в порции овсянки содержится около 160 калорий, примерно 3,5 г общего жира, менее 1 г насыщенных жиров, 6 г белка, около 28 г углеводов (а сахара в них - только 1 г). При этом важно понимать, что в овсянке быстрого приготовления часто есть добавленный сахар.