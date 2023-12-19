Сколько шагов в день помогают похудеть
Известно, что ходьба помогает сбросить вес. Но сколько конкретно шагов нужно проходить ежедневно, чтобы избавиться от лишних килограммов?
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Оптимальное количество шагов в день для похудения может варьироваться от человека к человеку. Всё зависит от его возраста, уровня физической подготовки, обмена веществ. Обычно рекомендуют в день проходить 10 тысяч шагов. Эта цифра будет разумной целью для большинства людей, которые хотят поддерживать здоровый вес или избавиться от нескольких килограммов.
Как же в целом ходьба помогает похудеть?
Сжигание калорий. Ходьба увеличивает частоту сердечных сокращений и сжигает таким образом калории.
Ускорение метаболизма. При регулярной ходьбе увеличивается скорость обмена веществ.
Регулирование аппетита. Доказано, что ходьба помогает управлять гормонами аппетита, уменьшая тягу к еде и предотвращая переедание.
Снижение уровня стресса. Стресс может привести к увеличению веса.
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