Фитнес и здоровье
21:45, 19 декабря 2023
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Сколько шагов в день помогают похудеть

Известно, что ходьба помогает сбросить вес. Но сколько конкретно шагов нужно проходить ежедневно, чтобы избавиться от лишних килограммов?

HERO IMAGES

HERO IMAGES

Оптимальное количество шагов в день для похудения может варьироваться от человека к человеку. Всё зависит от его возраста, уровня физической подготовки, обмена веществ. Обычно рекомендуют в день проходить 10 тысяч шагов. Эта цифра будет разумной целью для большинства людей, которые хотят поддерживать здоровый вес или избавиться от нескольких килограммов.

Shutterstock

Shutterstock

Как же в целом ходьба помогает похудеть?

Сжигание калорий. Ходьба увеличивает частоту сердечных сокращений и сжигает таким образом калории.

Ускорение метаболизма. При регулярной ходьбе увеличивается скорость обмена веществ.

Регулирование аппетита. Доказано, что ходьба помогает управлять гормонами аппетита, уменьшая тягу к еде и предотвращая переедание.

Снижение уровня стресса. Стресс может привести к увеличению веса.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Автор:Егор Ларионов
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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