Сколько шагов в день помогают защититься от болезни Альцгеймера
Известно, что физические упражнения способствуют улучшению работы частей мозга, связанных с памятью и обучением. По этой причине регулярные тренировки и помогают предотвратить развитие деменции.
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У людей, которые регулярно гуляли, бегали и занимались спортом, объём мозга в областях, отвечающих за обучение и память, увеличился. Эта связь также подтверждается исследованием Центра здоровья мозга Тихоокеанского института неврологии, результаты которого были опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease.
Учёные обнаружили, что у тех, кто занимается спортом, наиболее активны такие области, как серое вещество (помогает в обработке информации), белое вещество (соединяет разные области мозга) и гиппокамп (важен для памяти).
Причём, как оказалось, даже всего 4000 шагов в день могут положительно повлиять на здоровье мозга. И это гораздо меньше, чем 10000 шагов, о которых часто говорят специалисты.
По словам ведущего исследователя доктора Сайруса Раджи, упражнения не только снижают вероятность развития деменции, но и помогают сохранить объём мозга, что имеет решающее значение для здоровья с возрастом. Также исследование связывает регулярную физическую активность с увеличением объёма мозга.
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