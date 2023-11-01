Сколько углеводов вы должны есть, чтобы похудеть

В целом не существует единого подхода к потреблению углеводов. В последних рекомендациях по питанию для американцев говорится, что большинство здоровых людей должны получать 45-65% ежедневного количества калорий из углеводов. Поэкспериментируйте с потреблением углеводов, чтобы понять, какое их количество «подпитывает» ваше тело и помогает худеть.

Если в день вы потребляете 2000 ккал, то от 900 до 1300 ккал вы должны получать из сложных углеводов. Это примерно 225-325 г углеводов в день. Но также потребность в углеводах может варьироваться в зависимости от возраста, уровня физической активности, целей в похудении, состояния здоровья человека.

Сосредоточьтесь не на количестве углеводов, а на их качестве. Для похудения нужно выбирать сложные углеводы с высоким содержанием клетчатки. Например, это цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты с низким гликемическим индексом.

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