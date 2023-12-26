Сколько времени вам потребуется, чтобы сжечь всё, что вы наберёте в праздники

Закуски. В праздники особой популярностью пользуются копчёный лосось, сыр и крекеры. По данным Mirafit, 100-граммовая порция лосося вместе с четырьмя крекерами и 20-граммовая порция сыра содержат 280 ккал. Для того чтобы сжечь это, женщинам придётся гулять пешком 58 минут, а мужчинам — 49 минут.

Ужин из индейки и все гарниры. Ужин, включающий индейку, содержит 1499 килокалорий. Женщинам, чтобы от этого всего избавиться, придётся бегать в течение 2 часов и 1 минуты, мужчинам — в течение 1 часа 42 минут. Однако разделить это время можно и на несколько дней подряд.

Десерты. Из пирогов с начинкой, рождественского пудинга и других сладостей вы получите около 1172 ккал. И мужчинам потребуется 4 часа 22 минуты высокоинтенсивных упражнений, женщинам — 5 часов 10 минут, чтобы это сжечь.

Напитки. Сочетание глинтвейна, гоголь-моголя и двух бокалов классического вина содержит 1008 калорий. И чтобы избавиться от них, женщинам нужно будет ездить на велосипеде в течение 1 часа 24 минут, мужчинам — 1 часа 11 минут.

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