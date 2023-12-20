Фитнес и здоровье
16:30, 20 декабря 2023
1 мин.

Смех продлевает жизнь: женщина вызвала дочь из комы с помощью анекдота

В США женщина вызвала дочь из комы, в которой та находилась в течение 5 лет после автомобильной аварии.

Pexels.com

Pexels.com

В 2017 году молодая американка из Мичигана Дженнифер Флюэллен попала в тяжёлую аварию, врезавшись в опору уличного освещения. В результате она впала в кому.

Все эти годы мать женщины посещала дочь и надеялась на чудо. В 2022 году, в один из дней ей вспомнился анекдот, над которым они вместе смялись. Мать решила рассказать дочери этот анекдот, ни на что не рассчитывая, но в ответ услышала смех.

Сейчас женщина, вышедшая из комы, сложно, но идёт на поправку.

Автор:Андрей Кадуков
Редакция
RSS

ferra.expert, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.