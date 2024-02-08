Смена рук при введении прививок усиливает иммунный ответ: исследование

Исследователи из Орегонского университета здоровья и науки (OHSU) изучили 947 участников, получивших две дозы вакцины COVID-19. Половина из них получила ревакцину в ту же руку, что и первую дозу, а другая половина — в другую.

Результаты:

Участники, получившие бустер в противоположной руке, продемонстрировали четырехкратное увеличение ответа на антитела по сравнению с теми, кто получил его в той же руке.

Усиленный иммунный ответ также показал более высокую защиту как от оригинального штамма COVID-19, так и от варианта Omicron.

Хотя исследование было посвящено COVID-19, ученые считают, что этот эффект может быть применим и к другим многодозовым вакцинам.

Что дальше? Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты в других группах населения и с использованием различных вакцин. Исследование пока не призывает к изменению текущей практики вакцинации.

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