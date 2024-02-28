Фитнес и здоровье
Опубликовано 28 февраля 2024, 15:00
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Солнечный свет и сигаретный дым оказались причинами преждевременного старения кожи

Исследование Университета Лаваля и Исследовательского центра Квебека-Университета Лаваля показало, что комбинированное влияние на кожу сигаретного дыма и ультрафиолетовых лучей может привести к ускоренному преждевременному старению. Опубликованы все результаты этой работы были в журнале Scientific Reports.
Renee Rouleau

Renee Rouleau

Под руководством Роксаны Пулио, профессора фармацевтического факультета, и Патрика Дж. Рошетта, профессора медицинского факультета, специалисты протестировали несколько комбинаций и уровней воздействия ультрафиолета и дыма от сигарет на заменители кожи.

Имитируя реальные условия воздействия этих веществ, команда учёных обнаружила вредную комбинацию на структурном и молекулярном уровнях кожи.

Scientific Reports (2023)

Scientific Reports (2023)

Изучая слои кожи, эксперты заметили, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению количества коллагена типов 3 и 4 (отвечают за упругость и молодой вид кожи), а также к провисанию дермы. Также эти факторы увеличивали количество металлопротеиназы, то есть фермента, который при избытке разрушает коллаген. Наблюдалось и снижение уровня предшественника коллагена (проколлагена), что могло способствовать снижению выработки коллагена.

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Автор:Егор Ларионов
Редакция
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