Солнечный свет и сигаретный дым оказались причинами преждевременного старения кожи
Renee Rouleau
Под руководством Роксаны Пулио, профессора фармацевтического факультета, и Патрика Дж. Рошетта, профессора медицинского факультета, специалисты протестировали несколько комбинаций и уровней воздействия ультрафиолета и дыма от сигарет на заменители кожи.
Имитируя реальные условия воздействия этих веществ, команда учёных обнаружила вредную комбинацию на структурном и молекулярном уровнях кожи.
Изучая слои кожи, эксперты заметили, что сигаретный дым в сочетании с ультрафиолетовыми лучами приводит к более быстрому сокращению количества коллагена типов 3 и 4 (отвечают за упругость и молодой вид кожи), а также к провисанию дермы. Также эти факторы увеличивали количество металлопротеиназы, то есть фермента, который при избытке разрушает коллаген. Наблюдалось и снижение уровня предшественника коллагена (проколлагена), что могло способствовать снижению выработки коллагена.
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