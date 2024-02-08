Создан биосенсор размером с ладонь, который проверит вас на 32 болезни

Их новая биосенсорная система использует нанотехнологии для обнаружения маркеров заболеваний, таких как биомолекулы и клетки в жидкостях организма. Это открывает возможности для раннего выявления заболеваний и персонализированной медицины.

Вот что делает эту технологию уникальной: анализ одного образца на наличие до 32 различных патогенов одновременно — значительный скачок по сравнению с существующими методами, наночастицы при этом усиливают сигналы, что позволяет обнаруживать даже ничтожные количества маркеров заболеваний.

Потенциальные области применения? Мониторинг иммунотерапии рака, прогнозирование тяжести заболевания, раннее выявление заболеваний.

Исследователи с оптимизмом смотрят на коммерциализацию, надеясь, что эта технология вскоре принесет пользу пациентам и медицинским работникам во всем мире.

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