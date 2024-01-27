Создано мобильное приложения для предсказания приступов мигрени

Полученные данные свидетельствуют о том, что мониторинг уровня сна, энергии и стресса может помочь людям с мигренью выявить факторы риска и управлять ими. Эта информация может быть использована для разработки индивидуальных стратегий профилактики, таких как корректировка привычек сна, управление стрессом и прием лекарств на ранних стадиях приступа.

В исследовании приняли участие 477 человек с мигренью в анамнезе. Участникам было предложено использовать мобильное приложение для отслеживания своего сна, энергии, стресса и настроения в течение двух недель. Приложение также собирало данные о сне и физической активности.

Результаты показали, что у людей с более низким качеством сна в среднем на 22% повышалась вероятность приступа головной боли на следующее утро. Снижение привычного качества сна также было связано с повышением вероятности приступа головной боли на следующее утро на 18%.

Аналогичным образом, снижение обычного уровня энергии в предыдущий день было связано с 16%-ным увеличением вероятности головной боли на следующее утро.

Напротив, более высокий средний уровень стресса и значительно более высокий уровень энергии, чем обычно накануне, был связан с 17%-ным увеличением вероятности головной боли на следующий день днем или вечером.

Исследователи считают, что полученные результаты могут привести к разработке новых мобильных приложений, которые помогут людям с мигренью более эффективно управлять своим состоянием.

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