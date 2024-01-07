Фитнес и здоровье
03:00, 07 января 2024
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Созданы вдыхаемые датчики для диагностики рака легких

Новая диагностическая технология, разработанная в Массачусетском технологическом институте, может сделать скрининг рака легких более доступным во всем мире благодаря использованию вдыхаемых датчиков с наночастицами и простого анализа мочи.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

Как это работает:

  • Наносенсоры доставляются через ингалятор или небулайзер.

  • Если они сталкиваются с белками, связанными с раком, в легких, они вырабатывают сигнал, который накапливается в моче.

  • Этот сигнал можно обнаружить с помощью простой бумажной тест-полоски.

Этот подход может заменить или дополнить существующий золотой стандарт диагностики рака легких — низкодозную компьютерную томографию (КТ). Особенно значительное влияние он может оказать в странах с низким и средним уровнем дохода, где не так широко распространены компьютерные томографы.

В ближайшем будущем исследователи надеются провести клинические испытания на людях.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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