Созданы вдыхаемые датчики для диагностики рака легких

Как это работает:

Наносенсоры доставляются через ингалятор или небулайзер.

Если они сталкиваются с белками, связанными с раком, в легких, они вырабатывают сигнал, который накапливается в моче.

Этот сигнал можно обнаружить с помощью простой бумажной тест-полоски.

Этот подход может заменить или дополнить существующий золотой стандарт диагностики рака легких — низкодозную компьютерную томографию (КТ). Особенно значительное влияние он может оказать в странах с низким и средним уровнем дохода, где не так широко распространены компьютерные томографы.

В ближайшем будущем исследователи надеются провести клинические испытания на людях.

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