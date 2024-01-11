Специалисты объяснили, как часто нужно стирать полотенца и простыни

Что касается постельного белья, то частота его стирки зависит от того, когда вы принимаете душ: перед сном или только с утра. В последнем случае стирать придётся бельё чаще.

Полотенца рекомендуется стирать при высокой температуре (например, 65°C), поскольку это помогает уничтожить множество микробов. Также вы можете использовать и более низкую температуру, но тогда добавляйте в стирку чашку уксуса.

Что делать, если вы регулярно стираете полотенца, но они всё ещё неприятно пахнут? Одна из причин этого может заключаться в том, что полотенца слишком долго лежали в машинке после стирки.

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