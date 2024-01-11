Специалисты объяснили, как часто нужно стирать полотенца и простыни
Постельное бельё и полотенца необходимо стирать с разной периодичностью. И полотенца, естественно, чаще.
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Простыни и другое постельное бельё эксперты рекомендуют стирать примерно раз в одну-две недели. Что касается полотенец, то их необходимо стирать каждые несколько дней.
Когда вы вытираетесь полотенцем, то оставляете на нём тысячи клеток кожи и миллионы микробов. Делают полотенца из более толстого материала, чем простыни, поэтому они дольше остаются влажными, а значит, рассадником бактерий и плесени. Плесень необязательно будет видна невооружённым глазом, но она может способствовать появлению неприятного запаха. Также из-за микробов на полотенцах и простынях может возникнуть астма, аллергические раздражения кожи либо другие кожные инфекции.
Что касается постельного белья, то частота его стирки зависит от того, когда вы принимаете душ: перед сном или только с утра. В последнем случае стирать придётся бельё чаще.
Полотенца рекомендуется стирать при высокой температуре (например, 65°C), поскольку это помогает уничтожить множество микробов. Также вы можете использовать и более низкую температуру, но тогда добавляйте в стирку чашку уксуса.
Что делать, если вы регулярно стираете полотенца, но они всё ещё неприятно пахнут? Одна из причин этого может заключаться в том, что полотенца слишком долго лежали в машинке после стирки.
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