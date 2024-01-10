Специалисты в области питания перечислили пять лучших диет для похудения в 2024 году

Диета WeightWatchers. Основывается этот рацион на системе «баллов», которая учитывает содержание клетчатки, белка, добавленного сахара и насыщенных жиров в сравнении с содержанием ненасыщенных жиров в продуктах. И нужно придерживаться определённого количества баллов каждый день и каждую неделю.

Средиземноморская диета. У неё нет чётких правил, и вообще это скорее образ жизни, чем диета. Покупайте цельные продукты с минимальной обработкой: свежие овощи и фрукты, цельнозерновые, продукты с полезными жирами, птицу, рыбу, орехи, оливковое масло, некоторые молочные продукты. Также вы можете в умеренных количествах наслаждаться вином. Все перечисленные выше продукты должны составлять основу каждого приёма пищи. Минимум два раза в неделю ешьте морепродукты.

Волюметрическая диета. Этот режим питания связан с низкокалорийными продуктами: овощами, фруктами, нежирными молочными продуктами, цельнозерновыми. По данным US News, обычно такая пища содержит больше воды, что помогает лучше насытиться. Также важно сократить потребление продуктов с высоким содержанием сахара и вредных жиров.