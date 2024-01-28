Специалисты в области питания рассказали, как можно похудеть без диеты

Делайте кардио перед завтраком. Например, подойдёт табата. Этот комплекс займёт у вас не больше 10 минут, но по интенсивности его можно сравнить с многочасовыми тренировками. Результаты одного исследования, опубликованного в Британском журнале питания, показали, что те, кто с утра натощак делал кардио, сжигали до 20% больше жира, чем те, кто перед тренировкой завтракал.

Высыпайтесь. Научно доказано, что недосып может способствовать развитию ожирения. Исследование 2010 года показало, что всего три дополнительных часа сна помогали испытуемым за ночь сжигать 400 ккал. Также те, кто спал 8,5 часов в сутки, потеряли на 60% меньше мышц, чем те, кто спал всего 5,5 часов.

Пейте больше воды. Результаты исследования продемонстрировали, что девочки, которые пили 500 мл воды перед каждым приёмом пищи, теряли больше массы тела. Также их индекс массы тела уменьшался значительнее. И всё это - без других изменений в их рационе. Выпивайте перед едой каждый раз два стакана воды для ускорения обмена веществ и уменьшения чувства голода.

Ешьте больше белка. Это поможет вам в целом потреблять меньше калорий. Также белок нужен для наращивания мышечной массы, благодаря которой вы будете терять больше жира.