Специалисты в области психологии и психиатрии объяснили, как избавиться от зависимости от смартфона
Ooma
Обычно в зависимости от смартфона винят дофамин. Этот нейромедиатор считается «молекулой хорошего самочувствия» из-за его роли в системе вознаграждения мозга. Но дело не только в удовольствии: дофаминовые рецепторы в мозгу тоже ожидают от нас чего-то приятного. Именно это заставляет нас проверять смартфоны, и именно для этого созданы различные мобильные приложения, игры.
По словам Анны Лембке, профессора психиатрии и поведенческих наук в Стэнфордском университете, цифровые медиа активируют ту же часть нашего мозга, что и наркотики и алкоголь, высвобождая дофамин. И если мы пользуемся приложениями многократно, то мозг к этому адаптируется. В результате он переходит в состояние дефицита дофамина, характеризующееся депрессией, тревогой, бессонницей, раздражительностью и тягой к смартфону. После этого мы пользуемся цифровыми устройствами уже не для того, чтобы выполнить какую-то задачу, а просто чтобы перестать чувствовать себя плохо.
Итак, как же уменьшить эту тягу к постоянной проверке смартфона? Одна из идей — дофаминовое голодание. Эта практика состоит в том, что вы сознательно на короткое время «отсекаете» себя от приятных вещей. Например, от социальных сетей. Сторонники данной практики утверждают, что такой период воздержания помогает им больше заниматься тем, что нравится, а также развивает здоровые отношения с технологиями. Однако доказательств в поддержку этих фактов мало.
Тем не менее исследователи, изучающие чрезмерное использование социальных сетей человеком, часто сходятся во мнении, что своего рода цифровая детоксикация может быть полезной. Дарья Кусс, психиатр и профессор психологии в Университете Ноттингем Трент, тоже является сторонником этой теории. Её исследования демонстрируют, что времяпрепровождение с друзьями и семьёй за пределами социальных сетей, в реальном мире, даёт положительные эмоции, укрепляет связи между людьми. Поэтому лучше встретиться с приятелем, чем переписываться с ним в мессенджерах.