Спортивный диетолог назвала лучший ужин для похудения

Блюдо из креветок, чечевицы и капусты кале содержит также много клетчатки. Она замедляет пищеварение и обеспечивает сытость надолго. В капусте кале клетчатки при этом больше, чем в в другой салатной зелени: это 4 г на 100-граммовую порцию. Кроме того, в одной чашке сырой чечевицы содержится 21 г клетчатки.

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