Стальной пресс, который вы заслужили: сколько нужно стоять в планке

Фитнес-гуру Кевин Карр раскрыл тайну, советуя максимальную продолжительность планки в одну минуту. Дольше? Вы просто рискуете получить боли в спине.

Так, по его словам, важна не выносливость и долгий процесс, а качество и интенсивность стояния в планке. А когда вы освоите основы, переходите к таким захватывающим вариациям, как планки для плеч, медвежьи планки и планки с подъемами ног, чтобы поднять тренировку на новый уровень.

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