Фитнес и здоровье
12:00, 30 декабря 2023
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Статины и лечение болезни Альцгеймера: есть «подвижки», но не без нюансов

Новое исследование предлагает многообещающую новость для пациентов с болезнью Альцгеймера: статины, обычно используемые для снижения уровня жиров в крови, могут замедлить прогрессирование болезни у некоторых людей. Однако исследователи призывают воздержаться от поспешных выводов, подчеркивая необходимость дальнейших исследований.

Ferra.ru / Kandinsky 3

Ferra.ru / Kandinsky 3

В исследовании, проведенном под руководством Каролинского института и опубликованном в журнале Alzheimer Research and Therapy, приняли участие более 15 500 пациентов с деменцией, которые потенциально нуждались в липидоснижающей терапии. У тех, кто принимал статины, наблюдалось более медленное снижение когнитивных способностей по сравнению с теми, кто их не принимал.

Несмотря на то, что результаты исследования весьма интересны, они являются предварительными и не могут однозначно установить причинно-следственную связь. По словам ведущего исследователя Сары Гарсия-Птачек, это требует проведения дальнейших исследований, прежде чем рекомендовать статины в качестве лечения деменции.

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Автор:Армен Зангиев
Редакция
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ferra.expert, 2023 г. 18+

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