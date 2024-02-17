Стиль воспитания детей повлиял на риск СДВГ: ученые дали советы родителям

Исследователи уже знают, что темперамент, стиль воспитания и исполнительные функции мозга (важные для саморегуляции и внимания) являются взаимосвязанными факторами в развитии симптомов СДВГ. Данное исследование углубляется, выявляя конкретные факторы, которые предсказывают более высокую вероятность развития симптомов СДВГ, и указывая на потенциал стратегий раннего вмешательства.

Дети с «буйным» темпераментом демонстрируют высокий уровень возбуждения, любопытства и позитивного отношения к новым вещам. Хотя эти черты характера могут быть замечательными, исследование показывает, что такие дети также могут испытывать трудности с самоконтролем и исполнительными функциями.

В исследовании за 291 ребенком наблюдали с младенчества до подросткового возраста, наблюдая за их темпераментом, взаимодействием родителей и детей, развитием исполнительных функций и симптомами СДВГ. Результаты свидетельствуют о том, что симптомы СДВГ с большей вероятностью будут нарастать в детстве, если:

Ребенок рано проявляет «буйный» темперамент.

Их исполнительные функции находятся на низком или нормальном уровне.

Они получают меньше «директивного и вовлеченного» родительского руководства во время нового опыта.

«Директивное и вовлеченное» воспитание не означает «микроменеджмент». Оно подчеркивает, что предлагает вербальные и физические сигналы, чтобы направлять ребенка, помогая ему развивать важные навыки самоконтроля.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы оптимизировать стратегии воспитания для различных детских темпераментов.

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