Стоматолог перечислил лучшие и худшие методы отбеливания зубов
Доктор Майкл Вей рассказал, какие методы отбеливания зубов считаются безопасными, а от каких лучше отказаться.
Lesly Juarez
Лучшие методы
Полоски для отбеливания зубов. Эти тонкие полоски содержат отбеливающий раствор на основе перекиси. Он помогает убрать пятна и устраняет обесцвечивание.
Отбеливающая зубная паста. В её состав входят абразивы и специальные химические вещества, которые удаляют пятна с зубов.
Лазерное отбеливание. Один из наиболее эффективных методов отбеливания.
Худшие методы
Полоскание рта маслом. Иногда рекомендуется полоскать рот одной столовой ложкой масла в течение 20 минут. Считается, что это избавляет от бактерий и токсинов, но нет доказательств, что масло отбеливает зубы.
Пищевая сода. Она совсем неэффективна в плане отбеливания и может повредить зубную эмаль.
Уголь. Древесный уголь - популярный выбор для естественного отбеливания зубов. Однако он способен повредить эмаль.
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