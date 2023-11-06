Стоматолог предупредил о самых опасных для здоровья зубов привычках

Использовать зубную щётку с жёсткой щетиной. Купите лучше щётку с мягкой щетиной. Дело в том, что щётка с жёсткой щетиной может стереть эмаль.

Не пользоваться зубной нитью. Это может привести к образованию зубного налёта и гингивиту. Чистите зубы при помощи зубной нити один раз в день.

Игнорировать плановые осмотры у стоматолога. Благодаря этому вы сможете на ранних стадиях обнаружить и предотвратить проблемы с зубами.

Открывать упаковки и бутылки зубами. Так вы можете легко сломать зубы.

_ Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом. _