Стоматолог предупредил о самых ранних признаках рака полости рта
За последние 10 лет количество случаев рака полости рта выросло на 46%. Раннее обнаружение признаков этой болезни играет важную роль в том, насколько успешным будет лечение.
yanlev - Fotolia
Нил Сикки, стоматолог Bupa Dental Care, перечислил самые первые симптомы рака полости рта. Это язвы во рту, которые не проходят в течение трёх-четырёх недель, необъяснимые шишки во рту либо опухшие лимфатические узлы.
Среди других тревожных признаков рака - трудности с глотанием (и это должно сохраняться в течение нескольких недель), красные либо белые пятна во рту, расшатывание зубов без причины, необъяснимое кровотечение или онемение во рту.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.