Стоматолог предупредил о самых ранних признаках рака полости рта

Среди других тревожных признаков рака - трудности с глотанием (и это должно сохраняться в течение нескольких недель), красные либо белые пятна во рту, расшатывание зубов без причины, необъяснимое кровотечение или онемение во рту.

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