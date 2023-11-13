Фитнес и здоровье
22:30, 13 ноября 2023
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Стоматолог предупредил о самых ранних признаках рака полости рта

За последние 10 лет количество случаев рака полости рта выросло на 46%. Раннее обнаружение признаков этой болезни играет важную роль в том, насколько успешным будет лечение.

yanlev - Fotolia

yanlev - Fotolia

Нил Сикки, стоматолог Bupa Dental Care, перечислил самые первые симптомы рака полости рта. Это язвы во рту, которые не проходят в течение трёх-четырёх недель, необъяснимые шишки во рту либо опухшие лимфатические узлы.

Юлия Лисяная

Юлия Лисяная

Среди других тревожных признаков рака - трудности с глотанием (и это должно сохраняться в течение нескольких недель), красные либо белые пятна во рту, расшатывание зубов без причины, необъяснимое кровотечение или онемение во рту.

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