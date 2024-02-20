Стоматологи узнали, из-за каких бактерий возникает неприятный запах изо рта

Результаты проведённых опытов показали, что в появлении неприятного запаха изо рта играют роль бактерии Fusobacterium nucleatum (палочка Плаута), которые взаимодействуют с бактериями Streptococcus gordonii. Оказалось, что S. gordonii выделяют орнитин, что в итоге приводит к повышенному метаболизму метионина и выработке газа метантиола.

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